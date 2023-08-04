Футбольные соревнования «Кожаный мяч» пройдут в Псковской области

17:14, 04 августа 2023, ПАИ

Футбольные соревнования «Кожаный мяч» среди мальчиков и девочек в трёх возрастных группах пройдут в Псковской области в августе и сентябре. Об этом ПАИ сообщили в Федерации футбола Псковской области.

Соревнования пройдут в два этапа. На первом этапе, который пройдёт с 7 по 11 августа, команды мальчиков разобьют на группы по территориальному признаку. В возрастной категории 2008-2009 года рождения в финал пройдут команды, которые займут первые места в своих группах. Среди спортсменов оставшихся возрастных групп дальше пройдут первые и вторые места. Команды девочек начнут соревнования сразу с финального этапа, который пройдёт в Пскове на стадионе «Машиностроитель» 2 и 3 сентября.

Победителей и призёров наградят кубками и дипломами комитета по спорту Псковской области. Также спортсмены получат персональные призы в номинациях «Лучший вратарь», «Лучший защитник», «Лучший нападающий» и «Лучший игрок».