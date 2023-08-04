До +29 градусов ожидается в Псковской области 5 августа

16:42, 04 августа 2023, ПАИ

Переменная облачность ожидается на территории Псковской области 5 августа. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Ночью синоптики прогнозируют преимущественно без осадков, днём по югу области ожидаются кратковременные дожди и грозы.

Будет дуть ветер юго-западных направлений со скоростью 6-11 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от +12 до +17 градусов, днём – от +24 до +29 градусов.

Атмосферное давление будет ниже нормы.