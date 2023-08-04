До +29 градусов ожидается в Псковской области 5 августа
Переменная облачность ожидается на территории Псковской области 5 августа. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.
Ночью синоптики прогнозируют преимущественно без осадков, днём по югу области ожидаются кратковременные дожди и грозы.
Будет дуть ветер юго-западных направлений со скоростью 6-11 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит от +12 до +17 градусов, днём – от +24 до +29 градусов.
Атмосферное давление будет ниже нормы.
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