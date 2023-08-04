Пустились в пляс: уличные занятия для любителей танцев в Пскове

21:35, 04 августа 2023, ПАИ

Регулярно танцующие люди собираются в парке Строителей в Пскове. Они сами учатся танцевать и учат других. Всего за пару месяцев появился клуб «сТАНЦЫя». Как возникла идея танцевать на улице, зачем людям это надо и можно ли присоединиться к танцующим, рассказал один из основателей клуба Юрий Затравкин.

Юрий Затравкин отметил, что идея организовать такой танцевальный клуб возникла после посещения Сретенского и Ольгинского балов, а также бала Победы. «Спустя некоторое время моя девушка высказала предположение, что было бы здорово потанцевать на улице, – отметил он. – Дальше мы стали эту тему развивать, закидывать информацию с приглашением потанцевать на улице во все соцсети, группы и чаты».

По его словам, сейчас в группе «сТАНЦЫя» в соцсети «ВКонтакте» 540 участников. «Там и те, кто танцует, и те, кто просто подходил к нам на улице потанцевать разово или посмотреть. Количество подписчиков значительно выросло после нашего выступления на Дне города», – поделился Юрий Затравкин.

За три месяца появилось десять пар, которые хорошо танцуют и знают все танцы. Они, как правило, учат остальных.

«Даже если приходит один новый человек, мы ориентируемся на него и танец прогоняем несколько раз. Танцы у нас простые, под силу каждому. Первый раз он показывается полностью, потом постепенно прогоняем его под счёт со зрителями, а третий раз танцуем все вместе. А на День города я ещё ребятам предложил поставить свои собственные танцы и с ними выступить как с показательными номерами. Выступления прошли на ура», – отметил один из основателей клуба.

Подробнее о том, как дальше будет развиваться проект и будет ли организован фестиваль, читайте в «АиФ-Псков».

Отметим, что с фоторепортажем открытого танцевального вечера «Чай, кофе, потанцуем!», который прошёл в Пскове 23 июля в рамках празднования 1120-летия города, можно ознакомиться здесь.