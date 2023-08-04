Восстановленный в Красногородском районе родник освятили

17:21, 04 августа 2023, ПАИ

Восстановленный усилиями местных жителей родник в деревне Платишино Красногородского района освятили сегодня, 4 августа. Об этом сообщает районная газета «Заря».

«Столетиями родник радовал наших предков чистой ледяной водой, но со временем его занесло песком, листьями, порубочными остатками», – отметили в газете.

В конце июня к восстановлению родника приступили участники ТОС «Деревня Платишино». Они расчистили место, вкопали бетонное кольцо, сделали сруб с крышкой, выложили камушками прилегающую к роднику территорию.



Фото: Газета Красногородского района "Заря"



Фото: Газета Красногородского района "Заря"



Фото: Газета Красногородского района "Заря"



Фото: Газета Красногородского района "Заря"







А сегодня, 4 августа, отец Дмитрий из храма Креста Господня села Велья совершил освящение восстановленного родника.

«Мы не знаем, был ли он освящён ранее. Но пусть вновь возрождённый источник получит ещё одну жизнь. Мы верим, что с его возрождением будет возрождаться и наша деревня. Ведь если будут звенеть родники, будет биться и сердце России! Впереди у нас работа по дальнейшему благоустройству этого места, чтобы сохранить в нём чистую воду для будущих поколений», – подчеркнула председатель ТОС «Деревня Платишино» Надежда Иванова.