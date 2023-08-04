Концерт творческих коллективов региона пройдёт в Пскове 6 августа

21:12, 04 августа 2023, ПАИ

Концертная программа с участием творческих коллективов региона состоится в Псковской областной филармонии 6 августа. Об этом ПАИ сообщили в Псковском областном центре народного творчества.

Мероприятие начнётся в 19:00. В этот день на одной сцене выступят вокальные и хореографические коллективы Пскова: заслуженный коллектив народного творчества России – театр танца «Русские узоры», заслуженный коллектив народного творчества России – ансамбль «Сказ» имени Виталия Румянцева, заслуженный коллектив народного творчества России «Псковский русский народный хор», народный коллектив – фольклорный ансамбль «Уграда», народный коллектив – ансамбль классического танца «Щелкунчик», группа «Саморезы».

Зрители также смогут увидеть выступление вокального ансамбля из Великих Лук «Традиция», а солистка из Себежа Анна Яковлева исполнит песню из репертуара усвятской народницы Ольги Сергеевой. Участником концертной программы также станет Псковский цирк.