Молодёжь из разных уголков страны собралась на финал проекта «Крепость России» в Изборске

19:17, 04 августа 2023, ПАИ

Финальные мероприятия проекта «Крепость России» в номинации «Изборская крепость» проходят в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Сто финалистов фестиваля из числа представителей Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение первых» собрались в Изборске, чтобы погрузиться в эпоху Средневековья и крестовых походов.

Среди участников – представители более чем 40 регионов России, в том числе новых территорий.

Под руководством опытных инструкторов и реконструкторов победители в номинации «Изборская крепость» отправились в поход до Труворова городища. Там они учились ориентироваться на местности, разводить костры, строить временные укрытия в лесу, сооружать носилки, оказывать первую помощь при укусе змей и насекомых.

В программе было и посещение средневекового города. Здесь молодёжь увидела, как плетутся изделия из бересты, узнала, как работает кузница, научилась создавать народных кукол и талисманы, освоила резьбу по дереву, технику вязания иглой и крючком.

Впереди интерактивные программы, экскурсии и большой фестиваль военно-исторической реконструкции и средневековой культуры «Железный град».

Мероприятие проводится «Движением первых» совместно с клубами исторической реконструкции России и Государственным историко-архитектурным и природно-ландшафтным музеем-заповедником «Изборск».

До конца лета в разных регионах России пройдут ещё три финала в номинациях «Древняя Русь», «Изборская крепость», «Сибирский оплот» и «Вехи истории».