Островичка признана виновной в убийстве знакомого

19:46, 04 августа 2023, ПАИ

67-летняя жительница Острова признана виновной в совершении преступления, предусмотренного статьёй 105 УК РФ (убийство). Об этом ПАИ сообщили в СУ СК РФ по Псковской области.

Утром 23 марта подсудимая в ходе ссоры с соседом, который накануне остался ночевать у неё дома, схватила нож и ударила его в лицо. В результате полученного ранения мужчина скончался на месте.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет и шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.