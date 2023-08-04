Островичка признана виновной в убийстве знакомого
67-летняя жительница Острова признана виновной в совершении преступления, предусмотренного статьёй 105 УК РФ (убийство). Об этом ПАИ сообщили в СУ СК РФ по Псковской области.
Утром 23 марта подсудимая в ходе ссоры с соседом, который накануне остался ночевать у неё дома, схватила нож и ударила его в лицо. В результате полученного ранения мужчина скончался на месте.
Приговором суда женщине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет и шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
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04 августа 2023
Островичка признана виновной в убийстве знакомого