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Общество

В Локне неизвестный выкинул четырёх котят в пятилитровой бутылке

В Локне неизвестный человек выкинул четырёх котят в пластиковой пятилитровой бутылке. Об этом написала местная жительница в группе «Подслушано Локня» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Светлана Мысливец / группа «Подслушано Локня» в соцсети «ВКонтакте»

 «Они не просто умирали, они мучились под дождём в опарышах, плакали от голода и холода», – написала женщина. 

Сейчас, по её словам, животные находятся в безопасности. «Пять часов я их отмывала, теперь кормлю со шприца, а они спят рядом с тёплыми бутылками. Да, у них нет мамы-кошки, но они живы!» – отметила Светлана Мысливец. 

После этого местные жители под публикацией стали размещать комментарии с предложениями о помощи в уходе за котятами.

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