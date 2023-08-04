В Локне неизвестный выкинул четырёх котят в пятилитровой бутылке

20:50, 04 августа 2023, ПАИ

В Локне неизвестный человек выкинул четырёх котят в пластиковой пятилитровой бутылке. Об этом написала местная жительница в группе «Подслушано Локня» в социальной сети «ВКонтакте».

«Они не просто умирали, они мучились под дождём в опарышах, плакали от голода и холода», – написала женщина.

Сейчас, по её словам, животные находятся в безопасности. «Пять часов я их отмывала, теперь кормлю со шприца, а они спят рядом с тёплыми бутылками. Да, у них нет мамы-кошки, но они живы!» – отметила Светлана Мысливец.

После этого местные жители под публикацией стали размещать комментарии с предложениями о помощи в уходе за котятами.