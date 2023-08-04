Псковичей приглашают на диспансеризацию

21:00, 04 августа 2023, ПАИ

Псковичей приглашают на диспансеризацию. Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

В комитете отметили, что гражданам в возрасте от 18 до 39 лет необходимо проходить диспансеризацию раз в три года, а после 40 лет – ежегодно.

Диспансеризация проводится в два этапа. Первый этап – скрининг, который включает осмотр врачей и основные анализы, а также флюорографию и маммографию. Второй этап – углублённое обследование для уточнения диагноза и назначения лечения в случае необходимости.

Чтобы пройти диспансеризацию, нужно обратиться в поликлинику, к которой вы прикреплены. С собой нужно взять паспорт и полис ОМС.

Бесплатное обследование в этом году проводится для граждан 1984, 1987, 1990, 1993, 1996, 1999, 2002, 2005 года рождения и для всех, кто старше 40 лет.

По вопросам можно обратиться на горячую линию по номеру 122.