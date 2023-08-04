Что делать при ожоге борщевиком, объяснили псковичам

21:29, 04 августа 2023, ПАИ

Что делать при ожоге борщевиком, объяснили псковичам в Псковской городской поликлинике. Рекомендации разместили в телеграм-канале медучреждения.

Опасность борщевика состоит в том, что все части растения содержат фуракумарины – вещества, резко повышающие чувствительность организма к ультрафиолетовому излучению.

Соприкосновение со стеблями, листьями и цветками, а также попадание сока растения на кожу при воздействии ультрафиолета приводит к фитохимическим ожогам. Появляется краснота, нарастает зуд, развивается отёк, образуются эпидермальные пузыри с прозрачным (серозным) содержимым. Даже ограниченные по площади поверхностные ожоги заживают в течение продолжительного времени, нередко с развитием местного воспаления и появлением тёмных пятен на коже, которые не проходят в течение нескольких месяцев.

При обширном поражении в первые часы после контакта с борщевиком также наблюдается резкое ухудшение общего состояния (слабость, снижение артериального давления, сильная головная боль, головокружение, тошнота, повышение температуры тела).

Основная мера профилактики ожогов борщевиком – полное исключение контактов кожи с данным растением.

При попадании сока борщевика на кожу нужно:

– обильно промыть поражённый участок проточной водой и наложить на него стерильную повязку;

– в течение последующих 48 часов избегать прямых солнечных лучей, поскольку проникшие в кожу фуракумарины сохраняют свои агрессивные свойства на протяжении длительного времени;

– при появлении пузырей необходимо обратиться к врачу (может понадобиться не только местное, но и общее комплексное лечение).

При обширных площадях поражения и ухудшении общего состояния требуется лечение в условиях отделения интенсивной терапии и реанимации.