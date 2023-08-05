Пассажира «Ласточки» Санкт-Петербург – Псков наградили на Балтийском вокзале

23:25, 04 августа 2023, ПАИ

Лояльного пассажира поезда «Ласточка» сообщением Санкт-Петербург – Псков наградили на Балтийском вокзале Санкт-Петербурга 4 августа. Об этом ПАИ сообщили в службе корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги.

Им стала жительница Санкт-Петербурга Анастасия Ефимова. Заместитель начальника Северо-Западной дирекции скоростного сообщения по пассажирской работе Константин Штыков вручил девушке, которая регулярно совершает поездки между Санкт-Петербургом и Псковом, сертификат о начислении баллов в программе «РЖД-Бонус» и памятные подарки.

Данные о количестве поездок получены с помощью автоматизированной системы управления резервированием мест и билетно-кассовыми операциями АСУ «Экспресс».

Поздравление приурочено к пятилетию с начала курсирования «Ласточек» по маршруту Санкт-Петербург – Псков. В свой первый рейс поезд отправился 4 августа 2018 года. За это время «Ласточки» перевезли более 3 млн пассажиров, в I полугодии 2023 года – порядка 374 тысяч пассажиров, рост их числа составил 10,6 % к январю – июню прошлого года.

По маршруту ежедневно курсируют три пары поездов. Время в пути – 3 часа 30 минут.

В «Ласточке» комплектации премиум пассажирам доступны три класса обслуживания: бизнес, эконом и базовый. Особое внимание уделяется пассажирам с ограниченными возможностями: в поезде предусмотрены два подъёмника для инвалидных колясок, позволяющие осуществить посадку и высадку маломобильных групп пассажиров, в том числе и с низких платформ. В вагоне № 1 имеются места с креплением для размещения инвалидных колясок и с кнопкой вызова проводника.