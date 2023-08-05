Налоговая усовершенствовала модель взаимодействия с населением

00:00, 05 августа 2023, ПАИ

Усовершенствована модель взаимодействия налогоплательщиков с налоговыми органами в рамках единого налогового счёта (ЕНС). Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

Cовершенствующие порядок уплаты и учёта обязательств налогоплательщиков в рамках ЕНС изменения внесены в первую часть Налогового кодекса РФ.

В соответствии с данными нововведениями упрощается порядок сдачи документов через личный кабинет налогоплательщика. Теперь индивидуальные предприниматели смогут направлять документы, используя неквалифицированную электронную подпись (НЭП) физического лица. С её помощью можно отправлять в налоговый орган уведомление об исчисленных налогах, их авансовых платежах, сборах, страховых взносах, а также заявление о распоряжении путём зачёта в счёт исполнения предстоящей обязанности по уплате конкретного налога. Раньше для этого требовалась квалифицированная электронная подпись (КЭП).

Также введён льготный режим уплаты имущественных налогов. Использованная для погашения предстоящих платежей сумма вернётся на ЕНП, если надо будет оплатить долги с уже наступившим сроком. Кроме того, сумма к уплате по сводному налоговому уведомлению теперь будет рассчитываться с учётом имеющейся переплаты на ЕНС.

Кроме того, установлена очерёдность признания денежных средств единым налоговым платежом при отмене зачёта. Отмена нужна для того, чтобы погасить более ранний долг и избавиться от излишней суммы пени. Средства вернутся на ЕНП для оплаты обязанностей с уже наступившим сроком. Использование зачтённых для погашения будущих обязательных платежей начинается с наименьшей суммы.

Помимо этого, скорректирован порядок погашения страховых взносов. Так, если будет досрочно представлено уведомление о сумме, подлежащей перечислению во внебюджетные фонды, необходимые средства будут списаны с ЕНС, не дожидаясь 28-го числа месяца, следующего за отчётным. Аналогичная норма действует в отношении НДФЛ с 29 июня 2023 года.

Кроме того, для контроля корректности формирования совокупной обязанности налогоплательщика вводятся контрольные соотношения к налоговым декларациям и уведомлениям. Их перечень будет утверждён приказом ФНС России. Это исключит конфликтные ситуации при ошибках в декларациях и уведомлениях, а также позволит не допустить негативных последствий сдачи искажённой отчётности.

Указанные поправки вступают в силу с 1 октября 2023 года.