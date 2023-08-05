71-летняя пенсионерка в Пскове стала жертвой мошенников

10:01, 05 августа 2023, ПАИ

Псковичи лишились 373 тысяч рублей из-за общения с мошенниками. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, 31-летний житель Пскова услышал от собеседника по телефону, что ему необходимо предотвратить несанкционированное оформление кредита на его имя. Для этого кредитные средства нужно вывести на резервный безопасный счёт. Молодой человек доверился звонившему и перечислил 300 тысяч рублей.

Аналогичный звонок поступил 71-летней псковичке. В результате общения с мошенниками женщина лишилась 73 тысяч рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ (мошенничество). В ведомстве подчеркнули, что все обстоятельства случившегося выясняются.