Память священника Павла Адельгейма почтят в Пскове сегодня

09:41, 05 августа 2023, ПАИ

Память священника Русской православной церкви отца Павла Адельгейма почтят в Пскове сегодня, 5 августа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Мероприятие началось в 9:00 с божественной литургии в храме Святых Жён-Мироносиц. После этого около 10:30 на могиле батюшки отслужат панихиду у южной стены храма.

«В 14:00 в фойе Пушкинского театра драмы имени А. С. Пушкина соберутся псковичи, гости, прихожане – все те, кому дорога память об известном псковском священнике и выдающемся проповеднике», – отметили в пресс-службе.

Там состоится предварительная презентация книги избранных проповедей отца Павла «С богом и по-божьи», а также церковно-общественная конференция «Божие и человеческое в церковной жизни». В ней примет участие священник и публицист, профессор Санкт-Петербургской духовной академии протоиерей Георгий Митрофанов, гости из Москвы и Калининграда. Модератор конференции – проректор Санкт-Петербургской духовной академии протоиерей Константин Костромин.

Около 18:00 начнётся традиционный вечер памяти с участием родных, близких друзей батюшки, которые поделятся своими воспоминаниями. Организаторы рассказали, что среди них будет известная петербургская поэтесса Елена Пудовкина, стихи которой наиболее часто цитировал в своих проповедях отец Павел.

Конференция и вечер памяти будут транслироваться в интернете.

Напомним, что отец Павел прослужил в Пскове большую часть жизни – с 1976 по 2013 год. Главным его храмом стала церковь Святых Жён-Мироносиц, которую он восстановил после более чем полувекового запустения. Это был первый из возвращённых псковских храмов, первая служба в котором состоялась в Радоницу, в день пасхального поминовения усопших, 9 мая 1989 года.

В 1992 году он открыл при храме православную школу регентов, библейские чтения для взрослых. Создал в Писковичах приют для сирот-инвалидов, построил храм Святого целителя Пантелеймона на территории областной психиатрической больницы в Богданово.

В своём вступительном слове к книге проповедей батюшки митрополит Псковский и Порховский Тихон отмечал: «Трагическая кончина замечательного псковского пастыря протоиерея Павла Адельгейма стала толчком к тому, чтобы многие узнали о нём и его многолетнем служении – в храмах, школах, больницах, тюрьмах. Но известность его родилась много раньше благодаря его крестному жизненному пути, убедительному пастырскому слову и чуткому вниманию, сердечной открытости и глубокому уму, поразительному культурному багажу и проникновенной молитве. <…> Дай Бог, чтобы этот сборник послужил для многих его читателей средством возгревания веры, любви и надежды – наставником в стремлении жить с Богом и по-Божьи, как жил сам отец Павел».

5 августа 2013 года Павел Адельгейм был убит у себя дома кинооператором из Москвы Сергеем Пчелинцевым, который приехал к священнослужителю за несколько дней до этого просить помощи в исцелении. Отец Павел из чувства сострадания и милосердия ответил ему согласием и разрешил пожить в своём доме.

Вечером 5 августа убийца взял кухонный нож и нанёс им удар в сердце отцу Павлу. От полученного ранения батюшка скончался на месте происшествия.