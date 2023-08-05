73-летний пенсионер пропал в Порхове
73-летний Алексей Сергеев пропал в местечке Лесное в Порхове. Об этом сообщается в группе регионального поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».
Мужчина ушёл 3 августа из дома в лес и не вернулся.
Приметы: рост 175 сантиметров, худощавое телосложение, седые волосы, голубые глаза.
Предположительно был одет в зелёные камуфляжные куртку и штаны, а также в резиновые сапоги.
Всех, кто обладает информацией о местонахождении Алексея Сергеева, просят обратиться по номеру 8-800-700-54-52 или 112.
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