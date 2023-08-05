Двух сотрудников комбината в Плюссе приняли на работу с нарушением законодательства

11:20, 05 августа 2023, ПАИ

Двух работников ООО «Плюсский перерабатывающий комбинат» приняли на работу и допустили к исполнению должностных обязанностей без предварительного медицинского осмотра и психиатрического освидетельствования. Это было установлено в ходе проверки трудового законодательства прокуратурой Плюсского района совместно со специалистом региональной государственной инспекции труда. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Также сотрудники надзорного ведомства выявили отсутствие личных карточек учёта выдачи смывающих и обезвреживающих средств.

В связи с этим прокуратура района вынесла в адрес руководителя юридического лица представление об устранении нарушений законодательства об охране труда.

«После вмешательства прокурора нарушения устранены, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности», – заключили в пресс-службе прокуратуры.