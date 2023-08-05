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Общество

Более 130 случаев укусов клещей зафиксировали в Псковской области за неделю

132 человека обратились за медицинской помощью из-за укусов клещей в Псковской области, в том числе 42 ребёнка. Об этом ПАИ сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Фото ПАИ

По состоянию на 3 августа в сравнении со среднемноголетними недельными данными с начала сезона по поводу присасывания клещей количество обращений (2028 человек) снизилось на 25,6 %, количество детей (575 человек) снизилось на 16,8 %. За аналогичный период 2022 года количество обратившихся составило 2280 человек, в том числе 602 – дети.

На первом месте по количеству зарегистрированных укусов – Псков (54 случая), на втором – Псковский район (17), на третьем – Печорский (12). Восемь укусов зафиксировано в Великих Луках, семь – в Себежском районе. По пять случаев медики зарегистрировали в Невельском, Пустошкинском, Пушкиногорском районах, три – в Палкинском районе, по два – в Бежаницком, Дедовичском, Новоржевском, Опочецком, Пыталовском районах, по одному – в Великолукском, Гдовском, Куньинском, Новосокольническом, Островском, Плюсском районах. Ни одно случая не произошло в Дновском, Красногородском, Локнянском, Порховском, Струго-Красненском и Усвятском районах.

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