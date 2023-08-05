ФК «Псков» проведёт сегодня выездную игру в Петрозаводске

13:57, 05 августа 2023, ПАИ

Футбольный клуб «Псков» проведёт выездную игру в Петрозаводске в рамках первого матча второго круга чемпионата Северо-Западного федерального округа сегодня в 15:00. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил тренер по селекционной работе клуба Игорь Сурин.

На данный момент псковская команда занимает третье место в таблице и отстаёт от лидера на пять очков. Сегодняшний соперник из Петрозаводска имеет в активе две победы из шести игр и располагается на пятой строчке. В первом круге очная встреча команд закончилась в пользу «Пскова» со счётом 2:0.

«Конечно, много сил и эмоций отдали. После такого ажиотажа на стадионе непросто будет переключиться на игру с Петрозаводском. Но это необходимо сделать», – отметил Игорь Сурин.

Также тренер по селекционной работе рассказал, что в составе будет два или три изменения. «Надеемся, что удастся настроить ребят на игру. Те 18 человек, что были в заявке на Кубок России, поехали в Петрозаводск», – сказал он.

«Игра будет не с колёс. Команда приехала в Петрозаводск вчера, переночевала, но без тренировки: решили от неё отказаться», – подытожил Игорь Сурин.

Напомним, что 2 августа на стадионе «Машиностроитель» «Псков» уступил великолукской команде со счётом 2:3 в рамках первого этапа Кубка России по футболу.