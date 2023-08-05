Две «Нивы» столкнулись в Себежском районе

13:27, 05 августа 2023, ПАИ

ДТП произошло в деревне Кузнецовка Себежского района. 26-летняя девушка, управляя автомобилем Niva, не справилась с управлением. В результате машина съехала на встречную полосу и столкнулась с другим автомобилем Niva, за рулём которого был 51-летний мужчина. Об этом сообщает телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».

В результате ДТП пострадал водитель-мужчина. Он отказался от госпитализации.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются.