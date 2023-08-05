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Псковские гребцы вышли в финал первенства России

Псковичи Илья Безлук и Михаил Морозов вышли в финал первенства России по академической гребле до 19 лет на дистанции 2 000 метров. Соревнования проходят в Казани с 3 по 7 августа. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил финалист Михаил Морозов.

Фото: Сергей Николаев

В полуфинальном заезде псковские спортсмены пришли третьими и показали результат 7 минут 46 секунд. «Полуфинальная гонка по ощущениям даже проще, чем предварительная. Не стали выкладываться по полной и сэкономили силы для финала, поэтому заехали третьими», – отметил Михаил Морозов.

Второй псковский экипаж – Матвея Дербенёва и Артемия Усанова – в полуфинальной гонке пришёл четвёртым, остановившись в шаге от финала. Спортсмены показали результат 8 минут 3 секунды.

«Полуфинальная гонка прошла непросто. На половине дистанции уже было понятно, что соперники оторвались, и их было не достать. Мы решили просто дойти как есть, – рассказал Матвей Дербенёв. – Результат вполне устраивает, так как половина соперников была старше и опытнее. И ещё можно учесть, что мы с Артемием катаем в двойке всего неделю, поэтому вполне можно было ожидать этого результата. Теперь наша цель – стать первыми в финале Б».

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