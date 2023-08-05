Пенсионерку госпитализировали после наезда автомобиля в Пскове

17:07, 05 августа 2023, ПАИ

ДТП произошло у дома № 27 на улице Кузнецкой в Пскове. Водитель, управляя автомобилем Renault Sandero, не справился с управлением и допустил наезд на 63-летнюю женщину. Об этом сообщает телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».

В результате ДТП пенсионерка пострадала. Женщину госпитализировали в медучреждение.

На месте работают медицина катастроф, спасатели АСС, сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются.