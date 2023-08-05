Пенсионерку госпитализировали после наезда автомобиля в Пскове
ДТП произошло у дома № 27 на улице Кузнецкой в Пскове. Водитель, управляя автомобилем Renault Sandero, не справился с управлением и допустил наезд на 63-летнюю женщину. Об этом сообщает телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».
В результате ДТП пенсионерка пострадала. Женщину госпитализировали в медучреждение.
На месте работают медицина катастроф, спасатели АСС, сотрудники ГИБДД.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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