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ФК «Псков» победил в гостях «ГУОР-Карелию»

Футбольный клуб «Псков» победил в гостях «ГУОР-Карелию» со счётом 1:2. Матч проходил в Петрозаводске. Об этом сообщается на сайте МРО «Северо-Запад».

Фото: Андрей Лупанов

Подопечные Игоря Васильева на 35-й минуте встречи открыли счёт. Антон Шишаев сделал точный навес с фланга прямо на голову Михаилу Севастьянову, который переправил мяч в ворота соперника. Во втором тайме «Псков» сумел удвоить преимущество. Дмитрий Мотлахов воспользовался ошибкой вратаря петрозаводской команды и в борьбе с защитником сумел закатить мяч в пустые ворота. На 63-й минуте от футболиста «ГУОР-Карелии» Павла Ильина мяч осторожно отскочил в угол ворот, не встретив перед собой никаких преград.

Отметим, что следующую игру ФК «Псков» проведёт дома на стадионе «Машиностроитель» 9 августа против спортшколы «Звезда». 

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