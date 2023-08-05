ФК «Псков» победил в гостях «ГУОР-Карелию»

18:54, 05 августа 2023, ПАИ

Футбольный клуб «Псков» победил в гостях «ГУОР-Карелию» со счётом 1:2. Матч проходил в Петрозаводске. Об этом сообщается на сайте МРО «Северо-Запад».

Подопечные Игоря Васильева на 35-й минуте встречи открыли счёт. Антон Шишаев сделал точный навес с фланга прямо на голову Михаилу Севастьянову, который переправил мяч в ворота соперника. Во втором тайме «Псков» сумел удвоить преимущество. Дмитрий Мотлахов воспользовался ошибкой вратаря петрозаводской команды и в борьбе с защитником сумел закатить мяч в пустые ворота. На 63-й минуте от футболиста «ГУОР-Карелии» Павла Ильина мяч осторожно отскочил в угол ворот, не встретив перед собой никаких преград.

Отметим, что следующую игру ФК «Псков» проведёт дома на стадионе «Машиностроитель» 9 августа против спортшколы «Звезда».