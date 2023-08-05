Новый врач-педиатр принимает пациентов в Острове-2 с 1 августа

18:07, 05 августа 2023, ПАИ

Врач-педиатр Валентина Ворошилова принимает пациентов в офисе врача общей практики, расположенного в городском районе Остров-2, с 1 августа. Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Раньше Валентина Николаевна работала внешним совместителем на неполной ставке, но теперь решила перейти на постоянную работу в Островскую межрайонную больницу.

Педиатр принимает ежедневно с 9 до 13 часов, далее обслуживает вызовы на дому.

Специалист получит выплаты по программе «Земский врач», региональные меры поддержки и служебное жильё.