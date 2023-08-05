Набережная реки Гдовки станет местом проведения массовых мероприятий

19:00, 05 августа 2023, ПАИ

Работы по благоустройству набережной реки Гдовки проконтролировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках рабочей поездки в Гдовский район, 5 августа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

На её исторической центральной части реализовали проект «Реки связующая нить». Он стал победителем V Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Так, были созданы прогулочные зоны, проложены велодорожки. Установлена детская площадка, малые архитектурные формы и скамейки.

«Нравится новое место для прогулок? Удобно?» — спросил глава региона, проходя мимо детской зоны, у родителей.

«Очень комфортно и детям интересно здесь гулять», — ответили мамы детей.

Несмотря на то, что практически все работы завершены, в работе подрядчика выявили недостатки. Губернатор Михаил Ведерников обратил внимание главы муниципалитета Алексея Васильева на необходимость отработать со строителями все замечания по объекту в рамках гарантийных обязательств. По его словам, работы по исправлению замечаний идут не регулярно, рабочие на объект выходят редко.

«Не слезайте с подрядчика пока не сделают так, как нужно», — подчеркнул он.

Обновление городской набережной в Гдове будет продолжено. Проект по благоустройству территории на противоположном, левом берегу реки Гдовки у городской крепости, уже в этом году стал победителем 8-го Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды по направлению «Исторические поселения». Для комфортного времяпрепровождения предполагается организация сразу нескольких тематических зон — спортивной, прогулочной, детской. Отметим, что конкурс проводился в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».

Председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева сообщила, что на этой территории появится скейтпарк, скалодром, детская площадка, комфортные зоны отдыха с беседками и велодорожка. Также на сцене с амфитеатром будут проходить концерты для жителей и гостей Гдова.

Кроме того, на площадке установят лабиринт из зелёных насаждений с арт-объектами и зону цветения льна, которую зимой оборудуют в ледяную горку.

«Будем дорабатывать третий этап благоустройства», - заверила Ольга Тимофеева и добавила, что особое внимание уделят расчистке водоёма и мелиоративных канав.

Глава региона отметил, что данный проект поддержат.

Ранее сообщалось, что Гдовский район получил сертификат на семь миллионов рублей.