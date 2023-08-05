Сертификат на семь миллионов рублей получил Гдовский район
Сертификат на семь миллионов рублей передали Гдовскому району на развитие учреждений культуры, образования и здравоохранения, передаёт корреспондент ПАИ.
Вручение прошло в рамках встречи губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в ходе рабочего визита с активом муниципалитета. Сертификат главе Гдовского района Алексею Васильеву передал заместитель президента – председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в честь празднования 700-летия Гдова.
Ранее сообщалось, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках рабочего визита посетил братское захоронение в Гдове.
Напомним, в этом году Гдов празднует 700-летие с момента первого упоминания города в летописи. В рамках этого события в муниципалитете проходит фестиваль «Наше море».
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