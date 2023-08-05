Любителей классической музыки приглашают на концерт в Пскове

19:10, 05 августа 2023, ПАИ

Губернаторский симфонический оркестр Псковской области приглашает жителей города на концерт на открытом воздухе, который пройдёт на террасе отеля «Покровский» в Пскове 12 августа. Об этом ПАИ сообщили в Туристском информационном центре региона.

«В программе концерта – как строгие образцы венских классиков, так и музыка, до сих пор звучащая на улицах и великосветских балах австрийской столицы», – отметили в ТИЦ.

Солисты концерта – неоднократные участники живых и онлайн-выступлений в Пскове и лауреаты международных конкурсов, солистка Мариинского театра Виолетта Лукьяненко и заслуженный артист Татарстана Альберт Жалилов.