Ливни и грозы надвигаются на Псковскую область

21:34, 05 августа 2023, ПАИ

В ближайшие часы местами в Псковской области ожидаются ливни с грозами. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону со ссылкой на данные Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

«Ночью 6 августа по Псковской области при грозах местами ожидаются ливни», – говорится в сообщении.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону 01, с мобильных телефонов – по номеру 112 или 101.