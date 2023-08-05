Ливни и грозы надвигаются на Псковскую область
В ближайшие часы местами в Псковской области ожидаются ливни с грозами. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону со ссылкой на данные Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».
«Ночью 6 августа по Псковской области при грозах местами ожидаются ливни», – говорится в сообщении.
При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону 01, с мобильных телефонов – по номеру 112 или 101.
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