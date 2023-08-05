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Происшествия

Заступившегося за собак мужчину сбила машина в Псковском районе

Заступившегося за собак мужчину сбила машина в Псковском районе. ДТП произошло у дома № 22 на улице Крымской в деревне Малая Гоголёвка Псковского района. Там женщина – водитель автомобиля Suzuki допустила наезд на пешехода. Об этом сообщает телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».

По словам пострадавших, они увидели, как женщина кидается в собак камнями, и сделали ей замечание. После этого она села в машину и наехала на одного из мужчин. Он получил травмы и был госпитализирован в медучреждение.

На месте работают медики, аварийно-спасательная служба и сотрудники ГИБДД. Они разбираются в обстоятельствах произошедшего и проверяют версии обеих сторон.

По словам женщины, за её собакой бегают кобели и таким образом она хотела их отогнать. 

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