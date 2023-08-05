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Общество

Вторую блочно-модульную газовую котельную установили в посёлке Кунья

Вторую блочно-модульную газовую котельную установили в посёлке Кунья на улице Октябрьской. Об этом сообщает глава Куньинского района Олег Лебедев в своём телеграм-канале.

Фото здесь и далее: телеграм-канал главы Куньинского района Олега Лебедева

Первая котельная была установлена ранее на улице Полевой. В течение двух-трёх недель в этом микрорайоне планируется завершить работы по строительству новых теплотрасс.

До начала отопительного сезона появятся ещё три газовые котельные: на улицах Больничной и Дзержинского (посёлок Кунья), а также в деревне Ущицы. 

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