До +33 градусов ожидается в Псковской области 6 августа

09:29, 06 августа 2023, ПАИ

Переменная облачность ожидается в Псковской области 6 августа, сообщается в официальном телеграм-канале Псковской области.

Ночью в большинстве районов, днём местами пройдут кратковременные дожди, в том числе прогнозируют грозы.

Будет дуть ветер восточных и юго-восточных направлений со скоростью 4-9 метров в секунду, при грозе порывы могут достигать 15-20 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от +14 до +19 градусов, днём – от +28 до +33 градусов.

Атмосферное давление будет ниже нормы.