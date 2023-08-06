Псковичка потеряла 20 тысяч рублей из-за фейкового брата

10:38, 06 августа 2023, ПАИ

Псковичка стала жертвой мошенников при попытке помочь брату. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В УМВД России по городу Пскову поступило заявление о хищении денежных средств от местной жительницы. 37-летняя женщина рассказала, что днём неизвестный написал ей в мессенджере от имени брата. Собеседник попросил одолжить ему 20 тысяч рублей. Потерпевшая решила помочь родственнику и перевела деньги на указанный счет. А после выяснила, что никакой помощи брат не просил. Псковичка поняла, что попалась на очередную уловку нечистых на руку лиц.

Возбуждено уголовное дело.