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Происшествия

Псковичка потеряла 20 тысяч рублей из-за фейкового брата

Псковичка стала жертвой мошенников при попытке помочь брату. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

В УМВД России по городу Пскову поступило заявление о хищении денежных средств от местной жительницы. 37-летняя женщина рассказала, что днём неизвестный написал ей в мессенджере от имени брата. Собеседник попросил одолжить ему 20 тысяч рублей.  Потерпевшая решила помочь родственнику и перевела деньги на указанный счет. А после выяснила, что никакой помощи брат не просил. Псковичка поняла, что попалась на очередную уловку нечистых на руку лиц.

Возбуждено уголовное дело.

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