Россияне смогут получать выплаты в цифровых рублях

11:01, 06 августа 2023, ПАИ

Россияне со следующего года смогут по желанию получать социальные выплаты в цифровых рублях, сообщает РИА Новости со ссылкой на магистра права, доцента кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Мери Валишвили.

«Можно предположить, что со следующего года получать соцвыплаты в цифровой валюте можно будет в заявительном порядке, то есть по желанию», – рассказала эксперт, пояснив, что на данном этапе не предполагается обязательный перевод социальных выплат, в том числе пенсий, пособий и материнского капитала, в цифровую форму.

По её словам, все операции с цифровым рублём будут абсолютно прозрачны, так как каждый денежный знак в цифровой форме представляет собой индивидуальный цифровой код. Следовательно, для государства перевод бюджетных расчетов в цифровой форме означает повышение эффективности использования средств.

Валишвили отметила, что для ускорения проекта пилотирования цифрового рубля Банк России должен принять правила платформы цифровой валюты, регламентирующие типы электронных кошельков и виды операций, порядок верификации пользователей и получение цифровой подписи. В настоящее время проект правил опубликован на сайте мегарегулятора, но официально не принят, напомнила эксперт. Фактически эти правила будут являться инструкцией по использованию цифровой валюты, добавила она.

С августа в России вступили в силу основные положения закона, закрепляющего правовые нормы введения цифрового рубля – третьей формы национальной валюты. В начале июля Банк России сообщал, что рассчитывает в кратчайшие сроки принять нормативные акты, необходимые для пилотирования реальных операций с цифровым рублём, а его тестирование планируется начать в августе.

ЦБ ранее заявлял, что никакого принудительного перевода зарплат или пенсий в цифровые рубли не планируется, как и перевода всех социальных выплат только на цифровые рубли. Каждый человек сможет выбирать тот способ получения денег, который ему удобнее, и цифровой рубль – это просто ещё один инструмент, указывал регулятор.