Названы первые данные о количестве поданных на ДЭГ заявлений в Псковской области

11:45, 06 августа 2023, ПАИ

С 24 июля открыт приём заявлений на участие в выборах в Псковской области с помощью дистанционного электронного голосования. На конец второй недели приёма заявлений в регионе подано более 18 тысяч заявлений, в Пскове – больше 7 тысяч, сообщил в авторской программе Александра Машкарина «Тема недели» на телеканале «Первый Псковский» руководитель экспертного клуба «Псковский регион» Илья Стрелков.

«Люди доверились этой системе, поняли, что удобно и надёжно. Думаю, молодые люди в перспективе все будут голосовать именно так», – отметил он.

«У нас очень хорошо идёт информирование. Хорошо информируют СМИ, активно работает в этом направлении избирательная комиссия Псковской области. Думаю, что показатели в Псковской области будут неплохие», – высказал мнение эксперт.

Приём голосований на ДЭГ продлится до 4 сентября. Подать его можно через свой аккаунт на «Госуслугах».