Петербуржец угрожал взорвать военкомат с помощью дрона
Полиция Санкт-Петербурга задержала местного жителя, который угрожал взорвать военкомат Московского района. На задержание полиции потребовалось менее двух часов, сообщает «Фонтанка».
Известно, что 6 августа, накануне утром, в военный комиссариат Московского района позвонил неизвестный. Мужчина заявил, что взорвёт военкомат с помощью дрона. Сотрудники осмотрели помещение и никакой опасности не нашли.
Телефон звонившего определился, номер был передан полицейским.
Через полтора часа после звонка из квартиры на улице Авиационной вывели 46-летнего мужчину. Его доставили в отдел полиции, где составили административный протокол о мелком хулиганстве.
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