Петербуржец угрожал взорвать военкомат с помощью дрона

14:37, 06 августа 2023, ПАИ

Полиция Санкт-Петербурга задержала местного жителя, который угрожал взорвать военкомат Московского района. На задержание полиции потребовалось менее двух часов, сообщает «Фонтанка».

Известно, что 6 августа, накануне утром, в военный комиссариат Московского района позвонил неизвестный. Мужчина заявил, что взорвёт военкомат с помощью дрона. Сотрудники осмотрели помещение и никакой опасности не нашли.

Телефон звонившего определился, номер был передан полицейским.

Через полтора часа после звонка из квартиры на улице Авиационной вывели 46-летнего мужчину. Его доставили в отдел полиции, где составили административный протокол о мелком хулиганстве.