Команда Псковской области заняла третье место на форуме беспилотной авиации
Проект региональной программы Псковской области по масштабированию использования беспилотных летательных аппаратов занял третье место в рамках проектно-образовательного интенсива «Архипелаг-2023». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.
23 региональные команды представили свои концепции программ. В составе команды Псковской области – председатель комитета по экономическому развитию региона Андрей Михеев, проректор по научной работе ПсковГУ Тарас Антал, советник заместителя губернатора Александр Шмелев, сотрудники профильных органов исполнительной власти.
Проектно-образовательный интенсив «Архипелаг-2023» проходит в Новосибирске. Организаторы интенсива – АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», АНО «Платформа Национальной технологической инициативы», АНО «Университет Национальной технологической инициативы 2035» и Фонд поддержки проектов Национальной технологической инициативы. В этом году тема интенсива посвящена развитию беспилотных летательных аппаратов.
Борис Елкин поздравил с профессиональным праздником работников и ветеранов железнодорожной отрасли
Александр Котов поздравил работников и ветеранов железнодорожного транспорта
Эксперт прокомментировал электоральный рейтинг Михаила Ведерникова