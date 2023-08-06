Команда Псковской области заняла третье место на форуме беспилотной авиации

16:36, 06 августа 2023, ПАИ

Проект региональной программы Псковской области по масштабированию использования беспилотных летательных аппаратов занял третье место в рамках проектно-образовательного интенсива «Архипелаг-2023». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

23 региональные команды представили свои концепции программ. В составе команды Псковской области – председатель комитета по экономическому развитию региона Андрей Михеев, проректор по научной работе ПсковГУ Тарас Антал, советник заместителя губернатора Александр Шмелев, сотрудники профильных органов исполнительной власти.

Проектно-образовательный интенсив «Архипелаг-2023» проходит в Новосибирске. Организаторы интенсива – АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», АНО «Платформа Национальной технологической инициативы», АНО «Университет Национальной технологической инициативы 2035» и Фонд поддержки проектов Национальной технологической инициативы. В этом году тема интенсива посвящена развитию беспилотных летательных аппаратов.