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Общество

Команда Псковской области заняла третье место на форуме беспилотной авиации

Проект региональной программы Псковской области по масштабированию использования беспилотных летательных аппаратов занял третье место в рамках проектно-образовательного интенсива «Архипелаг-2023». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

23 региональные команды представили свои концепции программ. В составе команды Псковской области – председатель комитета по экономическому развитию региона Андрей Михеев, проректор по научной работе ПсковГУ Тарас Антал, советник заместителя губернатора Александр Шмелев, сотрудники профильных органов исполнительной власти.

Проектно-образовательный интенсив «Архипелаг-2023» проходит в Новосибирске. Организаторы интенсива – АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», АНО «Платформа Национальной технологической инициативы», АНО «Университет Национальной технологической инициативы 2035» и Фонд поддержки проектов Национальной технологической инициативы. В этом году тема интенсива посвящена развитию беспилотных летательных аппаратов.

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