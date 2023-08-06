Умер экс-вратарь сборной России по футболу Вениамин Мандрыкин
Бывший вратарь футбольного клуба ЦСКА и сборной России Вениамин Мандрыкин скончался на 42-м году жизни, сообщает РИА Новости.
Причины смерти не уточняются.
За время профессиональной карьеры Мандрыкин выступал за владикавказский «Спартак» (сейчас «Алания»), ЦСКА, «Томь», «Ростов», нальчикский «Спартак» и брянское «Динамо». В составе московской команды он трижды становился чемпионом России и обладателем суперкубка страны. Кроме того, он четыре раза выигрывал Кубок России и один Кубок УЕФА. Голкипер также провёл два матча за сборную России.
В 2010 году Мандрыкин в результате ДТП получил серьёзную травму шейного отдела позвоночника с повреждением спинного мозга, из-за чего ему пришлось завершить профессиональную карьеру.
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