Умер экс-вратарь сборной России по футболу Вениамин Мандрыкин

17:24, 06 августа 2023, ПАИ

Бывший вратарь футбольного клуба ЦСКА и сборной России Вениамин Мандрыкин скончался на 42-м году жизни, сообщает РИА Новости.

Причины смерти не уточняются.

За время профессиональной карьеры Мандрыкин выступал за владикавказский «Спартак» (сейчас «Алания»), ЦСКА, «Томь», «Ростов», нальчикский «Спартак» и брянское «Динамо». В составе московской команды он трижды становился чемпионом России и обладателем суперкубка страны. Кроме того, он четыре раза выигрывал Кубок России и один Кубок УЕФА. Голкипер также провёл два матча за сборную России.

В 2010 году Мандрыкин в результате ДТП получил серьёзную травму шейного отдела позвоночника с повреждением спинного мозга, из-за чего ему пришлось завершить профессиональную карьеру.

