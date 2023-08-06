Новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» выйдет в прямой эфир 7 августа
Новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» выйдет в прямой эфир в понедельник, 7 августа, в 11:30.
Как идёт процесс внедрения дизайн-кода в муниципалитетах на примере Псковского района ведущие Надежда Назаренко и Александр Машкарин обсудят с первым заместителем главы администрации района Святославом Колинко.
В разгаре сезон тихой охоты, а значит, самое время напомнить о правилах, которые нужно соблюдать перед походом в лес за грибами или ягодами. Об этом ведущие поговорят с врио начальника ЦУКС Главного управления МЧС России по Псковской области Андреем Ласточкиным.
Смотрите новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» 7 августа, в 11:30, на портале ПАИ, в эфире телеканала «Первый Псковский» и на наших страницах в соцсети «ВКонтакте».
IX Всероссийский съезд руководителей домов и центров народного творчества стартовал в Пскове
В Бежаницах отмечают 442 годовщину со дня первого упоминания в письменных источниках
Борис Елкин поздравил с профессиональным праздником работников и ветеранов железнодорожной отрасли