Новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» выйдет в прямой эфир 7 августа

18:35, 06 августа 2023, ПАИ

Новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» выйдет в прямой эфир в понедельник, 7 августа, в 11:30.

Как идёт процесс внедрения дизайн-кода в муниципалитетах на примере Псковского района ведущие Надежда Назаренко и Александр Машкарин обсудят с первым заместителем главы администрации района Святославом Колинко.

В разгаре сезон тихой охоты, а значит, самое время напомнить о правилах, которые нужно соблюдать перед походом в лес за грибами или ягодами. Об этом ведущие поговорят с врио начальника ЦУКС Главного управления МЧС России по Псковской области Андреем Ласточкиным.

Смотрите новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» 7 августа, в 11:30, на портале ПАИ, в эфире телеканала «Первый Псковский» и на наших страницах в соцсети «ВКонтакте».