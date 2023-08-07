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Общество

Пропавшую пенсионерку ищут в Псковской области

88-летнюю пенсионерку Галину Александрову (Салину), жительницу деревни Гойкино Порховского района, ищут в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Фото: поисковый отряд Псковской области «ЛизаАлерт»

С 6 августа её местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 150 см, худощавое телосложение, волосы седые, глаза серые.

Женщина была одета в серо-синюю футболку, серые штаны в горошек и розовые резиновые тапки.

Всех, кто что-либо знает о пропавшей, просят звонить по телефону 8-800-700-54-52 или 112. 

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