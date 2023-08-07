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Общество

Программное обеспечение для прогнозирования пожаров разработали в России

Команда разработчиков из Казани представила прототип программного обеспечения (ПО) для дронов, способное обнаруживать и предсказывать возникновение очагов лесных пожаров. Об этом пишет газета RT со ссылкой на пресс-службу Национальной технологической инициативы (НТИ). 

Продукт представляет собой ПО на основе модели искусственного интеллекта, оснащённой системой компьютерного зрения и машинного обучения. Модель предназначена для дронов с датчиками IoT. С помощью такого ПО можно определять климатические изменения в широком спектре параметров: от температурного режима до анализа качества почвы.

«Уникальность нашей разработки в том, что благодаря возможности проводить анализ большого количества параметров мы сможем не просто фиксировать очаг возгорания, а предсказывать его возникновение и оперативно реагировать на угрозу пожара», – рассказал лидер команды разработчиков Дмитрий Сорожкин. 

Он также отметил, что применение ПО можно расширить и использовать его для слежения за лесополосой – таким образом можно будет находить незаконно вырубленные участки леса, оценивать эффект причинённого ущерба и, возможно, в будущем отслеживать популяцию животных, населяющих леса.

Проект был представлен в акселераторе «Архипелаг-2023» в Новосибирске. 

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