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Общество

День Службы специальной связи и информации ФСО России отмечается сегодня

Сотрудники Службы специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации отмечают свой профессиональный праздник сегодня, 7 августа, сообщает calend.ru.

Федеральная служба охраны (ФСО) стала правопреемником девятого управления КГБ, занимавшегося в СССР охраной руководителей коммунистической партии и правительства, а служба специальной связи и информации в её структуре – это бывшее Федеральное агентство правительственной связи и информации (небезызвестное ФАПСИ). Оно вошло в состав ФСО после реорганизации, 7 августа 2004 года, согласно Указу Президента Российской Федерации.

В честь этой даты и был учреждён профессиональный праздник спецсвязистов, хотя сама история создания этой службы началась гораздо раньше: с первых лет становления советской власти в стране.

Сегодня эта Служба (Спецсвязь ФСО России) обеспечивает работу специальных каналов связи, в том числе тех, которыми пользуются президент России, члены правительства РФ, сотрудники дипломатических представительств за рубежом.

Также эта структура обеспечивает информационную безопасность деятельности первых лиц государства, противостоит технической разведке и защищает сведения, которые представляют государственную тайну.

Кроме того, в ведении службы обеспечение высших органов власти новейшими средствами связи, вычислительной и оргтехникой, аудио- и видеоаппаратурой, программными продуктами. Интересно, что это подразделение активно участвует в создании системы электронного документооборота и даже проводит мониторинги, замеряя данные по общественно-политическим и социально-экономическим процессам.

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