Артиллерийский снаряд обнаружили в Великолукском районе
Боеприпас времён Великой Отечественной войны обнаружили в Великолукском районе 6 августа. Об этом сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».
Снаряд нашли в деревне Баландино Великолукского района. Он находился в лесном массиве на берегу реки Вскувицы.
Группа разминирования поисково-спасательного отряда областной службы спасения идентифицировала артиллерийский снаряд диаметром 105 миллиметров.
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