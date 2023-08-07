Артиллерийский снаряд обнаружили в Великолукском районе

08:36, 07 августа 2023, ПАИ

Боеприпас времён Великой Отечественной войны обнаружили в Великолукском районе 6 августа. Об этом сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».

Снаряд нашли в деревне Баландино Великолукского района. Он находился в лесном массиве на берегу реки Вскувицы.

Группа разминирования поисково-спасательного отряда областной службы спасения идентифицировала артиллерийский снаряд диаметром 105 миллиметров.