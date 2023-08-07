Почти в 40 раз увеличилось количество случаев утечки личных данных в России

08:51, 07 августа 2023, ПАИ

Почти в 40 раз выросло количество утечек персональных данных пользователей за два года в России. Так, в 2021 году таких инцидентов было четыре, а уже в 2022 – свыше 140, также за первые семь месяцев 2023 года – уже свыше 150 инцидентов. Об этом «Известиям» сообщили в Роскомнадзоре.

«В 2021 году было зафиксировано четыре крупных инцидента с персональными данными, в ходе которых в открытый доступ попало 2,7 миллиона записей. В 2022 – зафиксировано более 140 случаев, в сеть попало около 600 миллионов записей о гражданах», – уточняется в сообщении.

Только за семь месяцев 2023 года в РКН зафиксировали свыше 150 случаев. Всего в России не менее 5,5 миллионов структур, имеющих доступ к частной информации. При этом в надзорном ведомстве не считают возросшее число утечек исключительно виной так называемых операторов личных данных, поскольку с начала СВО они стали особым объектом внимания хакеров.