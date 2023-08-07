Как оплатить обучение детей с помощью маткапитала, объяснили псковичам

09:32, 07 августа 2023, ПАИ

Как оплатить обучение детей с помощью материнского капитала, объяснила сенатор от Псковской области Елена Бибикова в своём телеграм-канале.

«Материнским капиталом можно оплатить обучение каждого своего ребёнка в возрасте до 25 лет в образовательном учреждении любого уровня, от детского сада до вуза, и любой формы, включая услуги образования, оказываемые индивидуальными предпринимателями, имеющими соответствующие лицензии», – отметила Елена Бибикова.

Сенатор подчеркнула, что образовательная организация должна находиться на территории России и иметь соответствующую лицензию. С заявлением можно обратиться на портале «Госуслуг», в офисах Социального фонда РФ или в МФЦ. Для этого понадобится паспорт родителя, на которого зарегистрирован маткапитал.

«При проживании студента в общежитии для его оплаты средствами материнского капитала необходимо предоставить договор найма с указанием суммы и сроков внесения платы и справку из организации, подтверждающую проживание в общежитии», – подчеркнула Елена Бибикова.

Она также обратила внимание, что средствами маткапитала можно оплачивать образование сразу нескольких детей. «Например, вы можете оплатить одному учёбу в колледже и проживание в общежитии, а другому – оплату за детский сад. Средства материнского капитала могут быть направлены на получение образования как родным ребёнком или детьми, так и усыновлённым ребёнком или детьми», – заключила сенатор.