Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

50-летняя женщина пыталась обокрасть гипермаркет в Пскове

Сотрудники Росгвардии задержали 50-летнюю женщину при попытке кражи из гипермаркета в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Около 20:00 6 августа росгвардейцы получили сообщение, что в магазине на улице Труда в Пскове сработала кнопка тревожной сигнализации.

Прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии выяснили, что 50-летняя женщина попыталась похитить из торгового зала станки для бритья. Заметив это, работники магазина нажали тревожную кнопку.

Росгвардейцы задержали подозреваемую в хищении псковичку и доставили её в отдел полиции. По данному факту проводится проверка.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













07 августа 2023

50-летняя женщина пыталась обокрасть гипермаркет в Пскове

06 августа 2023

Велосипедист пострадал в ДТП в Новоржевском районе

06 августа 2023

Пропавшую пенсионерку ищут в Псковской области

06 августа 2023

Псковичка потеряла 20 тысяч рублей из-за фейкового брата

05 августа 2023

Заступившегося за собак мужчину сбила машина в Псковском районе

05 августа 2023

Пенсионерку госпитализировали после наезда автомобиля в Пскове

05 августа 2023

Две «Нивы» столкнулись в Себежском районе

05 августа 2023

Два человека пострадали в ДТП в Пыталовском районе


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...