50-летняя женщина пыталась обокрасть гипермаркет в Пскове
Сотрудники Росгвардии задержали 50-летнюю женщину при попытке кражи из гипермаркета в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.
Около 20:00 6 августа росгвардейцы получили сообщение, что в магазине на улице Труда в Пскове сработала кнопка тревожной сигнализации.
Прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии выяснили, что 50-летняя женщина попыталась похитить из торгового зала станки для бритья. Заметив это, работники магазина нажали тревожную кнопку.
Росгвардейцы задержали подозреваемую в хищении псковичку и доставили её в отдел полиции. По данному факту проводится проверка.
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