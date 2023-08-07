50-летняя женщина пыталась обокрасть гипермаркет в Пскове

09:59, 07 августа 2023, ПАИ

Сотрудники Росгвардии задержали 50-летнюю женщину при попытке кражи из гипермаркета в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Около 20:00 6 августа росгвардейцы получили сообщение, что в магазине на улице Труда в Пскове сработала кнопка тревожной сигнализации.

Прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии выяснили, что 50-летняя женщина попыталась похитить из торгового зала станки для бритья. Заметив это, работники магазина нажали тревожную кнопку.

Росгвардейцы задержали подозреваемую в хищении псковичку и доставили её в отдел полиции. По данному факту проводится проверка.