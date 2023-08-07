Росгвардия приглашает псковичей заключить контракт на службу в новых субъектах РФ

09:50, 07 августа 2023, ПАИ

В управлении Росгвардии по Псковской области работает пункт отбора на военную службу по контракту. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

На данный момент проходит отбор мужчин для прохождения службы в новых субъектах Российской Федерации в должностях сержантов и солдат с заключением краткосрочных контрактов на срок от одного года.

В ведомстве подчеркнули, что военнослужащим, заключившим контракт, предоставляются социальные гарантии и компенсации в соответствии с законодательством РФ.

Пункт отбора на военную службу находится в Пскове на улице Николая Васильева, 77. Подробности можно узнать по телефонам 8 (8112) 73-43-13, 22-09-13 (круглосуточно).