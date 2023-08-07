Пропавшая в Порховском районе пенсионерка найдена живой

10:39, 07 августа 2023, ПАИ

Пропавшая в деревне Гойкино Порховского района 88-летняя женщина найдена живой. Об этом сообщается в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Найдена, жива! Спасибо всем, кто принимал участие в поиске», – отмечается в сообщении.

Напомним, женщина 6 августа вышла из дома и пропала.