Пропавшая в Порховском районе пенсионерка найдена живой
Пропавшая в деревне Гойкино Порховского района 88-летняя женщина найдена живой. Об этом сообщается в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».
«Найдена, жива! Спасибо всем, кто принимал участие в поиске», – отмечается в сообщении.
Напомним, женщина 6 августа вышла из дома и пропала.
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