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Общество

Мост через реку Колотовку в Псковском районе открыли для движения

Капитальный ремонт моста на 197-м километре федеральной трассы Великий Новгород – Сольцы – Порхов – Псков в Псковском районе завершился точно в срок. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Фото здесь и далее: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Ремонт моста длиной 19,2 метра начался весной 2022 года. Разработанный проект предполагал строительство нового сооружения.

Так, рабочие выполнили устройство новых опор и пролётного строения, опорных частей, мостового полотна, деформационных швов, двух лестничных сходов и укрепление откосов, а также монтаж 92 метров барьерного и перильного ограждения.

Помимо этого, дорожники уложили более двух тысяч квадратных метров нового асфальтобетонного покрытия на мосту, сопряжениях, подходах, а на пешеходных тротуарах – тонкослойное полимерное покрытие. В пресс-службе учреждения подчеркнули, что фильтрация воды с проезжей части будет производиться в построенных локальных очистных сооружениях.

Кроме работ на самом мосту, специалисты заменили в близлежащих домах существующие деревянные оконные блоки на шумозащитные.

«Помимо этого, весной этого года во время паводка в реке Колотовке поднялся уровень воды. Совсем рядом с зоной производств работ водой размыло слой грунта, и рабочие случайно заметили снаряд времён Великой Отечественной войны. Оперативно информация об этом была передана в МЧС. На место прибыли специалисты, которые здесь же его и обезвредили. После этого мостовики смогли продолжить ремонт», – отметили в пресс-службе учреждения. 

На данный момент отремонтированный мост через Колотовку полностью введён в эксплуатацию.

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