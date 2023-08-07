Мост через реку Колотовку в Псковском районе открыли для движения

10:55, 07 августа 2023, ПАИ

Капитальный ремонт моста на 197-м километре федеральной трассы Великий Новгород – Сольцы – Порхов – Псков в Псковском районе завершился точно в срок. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Ремонт моста длиной 19,2 метра начался весной 2022 года. Разработанный проект предполагал строительство нового сооружения.

Так, рабочие выполнили устройство новых опор и пролётного строения, опорных частей, мостового полотна, деформационных швов, двух лестничных сходов и укрепление откосов, а также монтаж 92 метров барьерного и перильного ограждения.

Помимо этого, дорожники уложили более двух тысяч квадратных метров нового асфальтобетонного покрытия на мосту, сопряжениях, подходах, а на пешеходных тротуарах – тонкослойное полимерное покрытие. В пресс-службе учреждения подчеркнули, что фильтрация воды с проезжей части будет производиться в построенных локальных очистных сооружениях.

Кроме работ на самом мосту, специалисты заменили в близлежащих домах существующие деревянные оконные блоки на шумозащитные.

«Помимо этого, весной этого года во время паводка в реке Колотовке поднялся уровень воды. Совсем рядом с зоной производств работ водой размыло слой грунта, и рабочие случайно заметили снаряд времён Великой Отечественной войны. Оперативно информация об этом была передана в МЧС. На место прибыли специалисты, которые здесь же его и обезвредили. После этого мостовики смогли продолжить ремонт», – отметили в пресс-службе учреждения.

На данный момент отремонтированный мост через Колотовку полностью введён в эксплуатацию.