Подведены итоги открытого чемпионата Великих Лук по баскетболу 3 х 3

12:05, 07 августа 2023, ПАИ

Подведены итоги пятого открытого чемпионата Великих Лук по баскетболу 3 х 3, который проходил в три тура с 24 июня по 6 августа. Об этом сообщается в группе Федерации баскетбола Великих Лук в соцсети «ВКонтакте».

В соревнованиях приняли участие 150 спортсменов из Великих Лук, Новосокольников, Локни, Куньи, Новоржева и Пскова.

В общекомандном зачёте первыми стали великолучане. Второе место досталось баскетболистам Локни. Бронзовыми призёрами оказались спортсмены из Новосокольников.

Лучшим игроком сезона среди девушек до 16 лет признана Мария Филиппова. В возрастной категории до 18 лет лучшей стала Ксения Назарова. Также индивидуальным призом лучшего игрока среди мужчин наградили Евгения Кудрявцева, а отдельным достижением в номинации «Прорыв года» отметили Евгения Степаненко.