Пять единиц оружия изъяли росгвардейцы у псковичей за неделю

13:41, 07 августа 2023, ПАИ

48 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан провели сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области с 30 июля по 6 августа. Им удалось выявить девять административных правонарушений, а также изъять пять единиц оружия и 106 патронов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Центр лицензионно-разрешительной работы (ЦЛРР) также напомнил владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЦЛРР по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения.

Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал государственных услуг.