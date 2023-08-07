Трёх нетрезвых водителей-рецидивистов задержали псковские полицейские за выходные

12:00, 07 августа 2023, ПАИ

Трёх нетрезвых водителей-рецидивистов задержали сотрудники полиции за прошедшие выходные в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, вечером 5 августа в городе Дно на улице Дзержинского сотрудники полиции остановили скутер Vento. За рулём находился 39-летний житель деревни Межник Дновского района с признаками алкогольного опьянения.

Этим же вечером на улице 2-й Слободской в Гдове полицейские задержали 45-летнего псковича, который управлял автомобилем ГАЗ-330202 также в нетрезвом состоянии.

Днём 6 августа на улице Шумейко в Острове сотрудники ГИБДД остановили автомобиль Toyota Avensis. За рулём автомобиля находился нетрезвый 31-летний местный житель.

Отмечается, что все водители ранее уже были привлечены к административной ответственности за управление транспортом в состоянии опьянения.

Напомним, что в соответствии со статьёй 264.1 УК РФ пьяные водители, повторно задержанные за рулём в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.